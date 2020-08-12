«Спартак» начал продажу билетов на матч второго тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Дорогие красно-белые! 14 августа «Спартак» сыграет с грозненским «Ахматом» на «Открытие Арене», — говорится в сообщении. — Матч 2-го тура Тинькофф РПЛ начнется в 20.00 по московскому времени. Продажа билетов на эту домашнюю игру стартует сегодня, 12 августа, и пройдет в два этапа».

Напомним, после матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), в котором арбитр Василий Казарцев назначил два 11-метровых удара в ворота красно-белых, Леонид Федун заявил «СЭ», что намерен снять команду с чемпионата из-за судейства. При этом глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи подтвердил нашему изданию: второй пенальти в конце встречи — ошибка. Казарцев был отстранен от работы. Рефери также согласился пройти проверку на детекторе лжи, то же самое может сделать видеоассистент Алексей Еськов.

Сегодня Федун заявил, что команда продолжит участие в турнирах.