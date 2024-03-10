«Спартак» — «Факел»: воронежцы ведут в счете после первого тайма

«Факел» побеждает «Спартак» после первого тайма матча 20-го тура РПЛ — 1:0. Встреча проходит в Москве на стадионе «Лужники».

Воронежцы открыли счет на 37-й минуте — пенальти реализовал Евгений Марков.

Главный судья матча Артем Любимов назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР. Судья объявил о своем решении на весь стадион. Рефери также показал желтую карточку хавбеку «Спартака» Кристоферу Мартинсу, который нарушил правила в штрафной гостей.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.