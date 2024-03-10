Веденеев: «Игроки «Урала» были зажаты своим турнирным положением и статусом «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от победы петербуржцев над «Уралом» в 20-м туре РПЛ (4:1).

«Первый тайм шел, по сути, в разведывательном режиме. «Зенит», вроде, атаковал, разыгрывал, но, тем не менее, боялся и пропустить, потому что стремительно возвращался в оборону. Я еще подумал — неужели опасаются «Урала»... А потом, когда счет открыли, после перерыва ушли нашли свою игру, свое привычное состояние — когда ты раскрепощен, и у тебя все получается. Понятно, что там не было вообще никакого противостояния, ни в первом тайме, ни во втором. Даже 5-10 минутных отрезков у «Урала» не было — настолько они были зажаты и «забиты» своим, видимо, турнирным положением и статусом «Зенита». Они сами в себя не верили», — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.

«Зенит» с 40 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые теперь опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко. У клуба из Екатеринбурга 19 баллов и 13-я позиция.