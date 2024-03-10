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10 марта, 19:57

Веденеев: «Игроки «Урала» были зажаты своим турнирным положением и статусом «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от победы петербуржцев над «Уралом» в 20-м туре РПЛ (4:1).

«Первый тайм шел, по сути, в разведывательном режиме. «Зенит», вроде, атаковал, разыгрывал, но, тем не менее, боялся и пропустить, потому что стремительно возвращался в оборону. Я еще подумал — неужели опасаются «Урала»... А потом, когда счет открыли, после перерыва ушли нашли свою игру, свое привычное состояние — когда ты раскрепощен, и у тебя все получается. Понятно, что там не было вообще никакого противостояния, ни в первом тайме, ни во втором. Даже 5-10 минутных отрезков у «Урала» не было — настолько они были зажаты и «забиты» своим, видимо, турнирным положением и статусом «Зенита». Они сами в себя не верили», — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.

«Зенит» с 40 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые теперь опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко. У клуба из Екатеринбурга 19 баллов и 13-я позиция.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
Сергей Веденеев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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