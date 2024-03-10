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10 марта, 19:52

Муравьев: «Уход Лички в «Зенит»? Есть риски для «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший гендиректор «Динамо» Евгений Муравьев отреагировал на заявление члена совета директоров московского клуба Сергея Степашина, который сообщил, что главному тренеру Марцелу Личке будет предложен новый контракт.

«Личка — достаточно профессиональный тренер. «Динамо» повезло с ним. Он давно выстроил игру. Даже с проблемами с составом, которые сегодня есть, она сохраняется. Таких тренеров у нас немного. Он достоин, чтобы с ним работать и дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Муравьева.

Также он поделился мыслями о том, может ли Личка перейти в «Зенит».

«Безусловно, есть риски. Но «Зенит» может позволить себе выкупить любого тренера с заключенным контрактом. Поэтому здесь сложно предугадать», — добавил специалист.

Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. Контракт чешского специалиста с бело-голубыми рассчитан на один сезон и может быть продлен, если команда попадет в топ-5 чемпионата России. После 20 туров «Динамо» идет на третьем месте с 38 очками.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
6
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Локомотив – Краснодар
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30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
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30.03 00:00
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Матео Кассьерра

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Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

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Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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