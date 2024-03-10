Муравьев: «Уход Лички в «Зенит»? Есть риски для «Динамо»

Бывший гендиректор «Динамо» Евгений Муравьев отреагировал на заявление члена совета директоров московского клуба Сергея Степашина, который сообщил, что главному тренеру Марцелу Личке будет предложен новый контракт.

«Личка — достаточно профессиональный тренер. «Динамо» повезло с ним. Он давно выстроил игру. Даже с проблемами с составом, которые сегодня есть, она сохраняется. Таких тренеров у нас немного. Он достоин, чтобы с ним работать и дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Муравьева.

Также он поделился мыслями о том, может ли Личка перейти в «Зенит».

«Безусловно, есть риски. Но «Зенит» может позволить себе выкупить любого тренера с заключенным контрактом. Поэтому здесь сложно предугадать», — добавил специалист.

Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. Контракт чешского специалиста с бело-голубыми рассчитан на один сезон и может быть продлен, если команда попадет в топ-5 чемпионата России. После 20 туров «Динамо» идет на третьем месте с 38 очками.