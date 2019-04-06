"Спартак" – ЦСКА: 6 апреля, прямая трансляция – в 19.00 (видео)

В субботу, 6 апреля, "Спартак" в центральной встрече 22-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги дома принимает ЦСКА. Команды встретятся на "Открытие Арене", стартовый свисток прозвучит в 19.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Спартак" – ЦСКА.

Центральные федеральные каналы в этот раз не показывают дерби. Игра будет показана на канале "Матч. Премьер", прямая трансляция начнется в 19.00 по московскому времени.

Перед 22-м туром возглавляет таблицу "Зенит", у него 44 балла. Вторым идет "Локомотив", на его счету 38 очков, на третьей строчке расположился "Краснодар" (38 очков), на четвертой – ЦСКА (37), на пятой – "Спартак" (36). "Зенит" и "Локо" тем временем играют между собой в воскресенье.

Букмекеры тем временем отдают небольшое предпочтение армейской команде.

После матча "Спартак" – ЦСКА на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры, видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и другие материалы об играх премьер-лиги.

"Спартак" – ЦСКА: чемпионат России, премьер-лига, 22-й тур, 6 апреля 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 19.00 (мск)

В то же время на YouTube-канале "СЭ" перед дерби будет большой разогрев – вас ждут включению со стадиона, комментарии ветеранов и интересные гости. Будет интересно, не пропустите!