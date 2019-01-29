"Совсем разные схемы". Гулиев - о различиях между футболом Карпина и Кононова

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев, ранее выступавший за "Ростов", заявил, что футбол главного тренера красно-белых Олега Кононова ориентирован на контроль мяча. 22-летний хавбек добавил, что для его команды было принципиально выиграть "Фонбет Кубкок Матч Премьер". "Спартак" в заключительной игре победил "Локомотив" (4:0).

- В первом тайме тоже хорошо играли: и результат, и сама организация, - сказал Гулиев в эфире канала "Матч ТВ". - Во втором тайме самое главное было не расслабиться. Вышли с настроем, что надо еще добавить.

Карпин и Кононов? У них совсем разные схемы. Здесь больше на контроль ориентация, а там скорее оборонительный футбол. Мне везде хорошо.

Коллектив для меня не оказался новым. Я и так почти всех знал. Будто не уезжал. Мы и до турнира говорили, что надо принципиально выигрывать.

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