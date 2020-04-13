«Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной авансом зарплаты

Руководство «Сочи» в течение недели обсудит с нападающим команды Александром Кокориным возврат части зарплаты, выданной авансом.

— Договоренность в клубе есть, а как технически это будет сделано с футболистом Кокориным, пока озвучивать не буду, — генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко в интервью ТАСС. — Обсуждал ли этот вопрос с ним? Нет, мы еще не разговаривали, сейчас пока есть чем заняться. Думаю, в течение этой недели обсудим.

В марте Кокорин, который зимой на правах аренды перешел из «Зенита» в клуб из Краснодарского края на правах аренды, сообщил, что при переходе в «Сочи» он сразу получил зарплату за весь срок соглашения с клубом. 10 апреля клуб договорился с игроками и тренерским штабом о 50-процентном сокращении заработной платы за апрель на фоне пандемии коронавируса.

В марте Кокорин в четырех матчах чемпионата России забил три гола и отдал одну результативную передачу и был признан лучшим игроком турнира по итогам месяца.