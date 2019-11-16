«Сочи» и «Динамо» сыграли вничью без зрителей
14:27
«Сочи» и «Динамо» провели контрольный матч на стадионе «Фишт». Игра прошла в закрытом режиме без зрителей.
Контрольный матч
«Сочи» — «Динамо» (Москва) — 1:1 (0:1)
Голы: Филипп, 44 — с пенальти (0:1). Мостовой, 83 (1:1).
«Динамо»: Лещук, Рыков (Зорин, 60), Рауш (Паршивлюк, 46), Плиев (Калинин, 46), Нойштедтер, Морозов (Панченко, 46), Ордец, Юсупов (Соснин, 60), Кардозу (Карапузов, 60), Игбун (Рауш, 69), Филипп (Нжи, 46. Обольский, 90).
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