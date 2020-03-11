«Сочи» дома разгромил «Оренбург», Кокорин оформил дубль

«Сочи» на своем поле одержал победу над «Оренбургом» (5:1) в матче 18-го тура Тинькофф-чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.

В составе «Сочи» дважды отличился Александр Кокорин, по разу забили — полузащитники Андрей Мостовой и Кристиан Нобоа. Автоголом отметился хавбек «Оренбурга» Тимур Аюпов.

Единственный гол в ворота «Сочи» забил форвард Джоэль Фамейе.

«Сочи» с 21 баллом поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» — 11-я строчка и 23 очка.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

18-й тур

«Сочи» — «Оренбург» — 5:1 (2:0)

Голы: Аюпов, 24 — в свои ворота (1:0). Кокорин, 35 — с пенальти (2:0). Кокорин, 62 (3:0). Мостовой, 73 (4:0). Нобоа, 78 (5:0). Фамейе, 85 (5:1).

«Сочи»: Джанаев, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Маргасов, Нобоа, Цаллагов (Лагатор, 72), Мостовой, Кокорин, Заика (Набиуллин, 76), А.Заболотный (Карапетян, 79).

«Оренбург»: Климович, Малых, Радакович, Аюпов, Сиваков (Зотов, 65), Терехов, Рикарду Алвеш (Силла, 63), Мишкич, Рогич (Чуканов, 76), Деспотович, Фамейе.

Предупреждение: Фамейе, 87.

Судьи: Иванов. Усачев (оба — Ростов-на-Дону), Сейфетдинов (Казань).

ВАР: Казарцев. Безбородов (оба — Санкт-Петербург).

11 марта. Сочи. Стадион «Фишт».