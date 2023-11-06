«Сочи» — «Динамо»: Джорджевич сократил отставание хозяев

«Сочи» забил в ворота «Динамо» в матче 14-го тура РПЛ — 2:3.

На 62-й минуте отличился форвард сочинцев Лука Джорджевич.

В первом тайме сербский нападающий не реализовал пенальти. Его удар с точки отразил голкипер бело-голубых Игорь Лещук.