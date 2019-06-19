"Сочи" анонсировал новость о трансфере. В день ухода Глушакова из "Спартака"

Новичок РПЛ "Сочи" в официальном Твиттере анонсировал подписание некоего новичка. Высока вероятность, что им окажется бывший хавбек сборной России Денис Глушаков.

По данным "СЭ", 32-летний полузащитник этим летом перейдет в "Сочи". Сегодня "Спартак" объявил о расторжении контракта с Глушаковым по согласию сторон.

"Ждете новости о новых контрактах? Скоро будут. Как думаете, о ком речь?" - говорится в сообщении "Сочи".