Соболев забил красивый гол на тренировке с передачи Абаскаля

Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил красивый гол на сегодняшней тренировке. 26-летний россиянин ударом с лета отправил мяч в девятку ворот после подачи главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Найден идеальный тандем», — подписала видео в клубном Telegram-канале пресс-служба «Спартака».

21 мая «Спартак» сыграет с ЦСКА на «Открытие Банк Арене» в 28-м туре РПЛ.

Армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на 4-й строчке.