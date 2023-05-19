«Спартак» сыграет с ЦСКА в форме с фотографиями перфомансов болельщиков клуба

«Спартак» в особенной форме проведет дерби против ЦСКА в 28-м туре РПЛ, сообщает пресс-служба красно-белых.

На номерах на форме игроков «Спартака» будут изображены лучшие перфомансы болельщиков команды на домашнем стадионе.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.