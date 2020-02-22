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Соболев выйдет в основе на матч с «Пахтакором»

13:30
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«Спартак» проведет товарищеский матч против «Пахтакора». Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена».

Стал известен стартовый состав красно-белых.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Жигов, Джикия, Кутепов, Рассказов, Зобнин, Крал, Бакаев, Понсе, Соболев.

Запасные: Ребров, Ещенко, Маслов, Гапонов, Маркитесов, Гулиев, Тил, Мирзов, Мельгарехо, Ларссон.

Спартак — Пахтакор

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