Соболев выйдет в основе на матч с «Пахтакором»
13:30
«Спартак» проведет товарищеский матч против «Пахтакора». Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена».
Стал известен стартовый состав красно-белых.
«Спартак»: Максименко, Айртон, Жигов, Джикия, Кутепов, Рассказов, Зобнин, Крал, Бакаев, Понсе, Соболев.
Запасные: Ребров, Ещенко, Маслов, Гапонов, Маркитесов, Гулиев, Тил, Мирзов, Мельгарехо, Ларссон.
?? Состав красно-белых на матч #СпартакПахтакор— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 22, 2020
Стартовый свисток прозвучит в 14:00!#Спартак #ВпередСпартак pic.twitter.com/VuW2aQVgK5
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