Соболев рассказал о звонке Дзюбе и споре с капитаном сборной

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о звонке форварду «Зенита» Артему Дзюбе и о том, как выиграл у него спор благодаря игре в ФИФА.

— Почему вы ушли от конфликта с Дзюбой? Понимаете, какой мог быть хайп на вашем противостоянии? — вопрос Соболеву.

— Мое дело — играть в футбол, — приводит Sport24 слова Соболева. — Мечта любого — играть в сборной. Да и конфликта как такового не было. Спокойно созвонились, решили этот вопрос.

— Теперь вас можно назвать друзьями?

— Друзьями, наверное, нет. У меня в принципе близких друзей очень мало. Чтобы стать другом, нужно пообщаться побольше.

— Но вы в ФИФу же играете. Что за тема с 580 000 отжиманий?

— Там в итоге было уже миллион отжиманий. Как это получилось: начинали с 20 отжиманий, проиграл — отыгрывай 40, дальше — 80, в итоге до миллиона. Он мне очень много раз подряд проиграл. Причем я-то за «Спартак» играл, а он за Францию. В ФИФе ж нет «Зенита».

— Но у вас изменилось к нему отношение? Раньше в тусовке говорили: «Вот, Соболев не любит Дзюбу».

— Да хватит уже. Я же играл в Самаре, когда меня первый раз вызвали — мы нормально пообщались. В аэропорту еще сидели, ждали рейс, пили кофе. И сейчас в сборной нормально общаемся. Не было какого-то глобального конфликта.

Никто не говорил, что нужно позвонить Дзюбе. Станислав Саламович просто сказал, что нужно этот конфликт уладить, что самое верное решение созвониться и пообщаться. Я уже понял для себя, что не нужно публично что-то высказывать, если есть какие-то претензии к человеку. Есть телефон — набрал и решил.