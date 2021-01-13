Соболев прокомментировал чемпионскую гонку в чемпионате России

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в разговоре с журналистами прокомментировал чемпионскую гонку в Тинькофф РПЛ.

«Не считаю, что шесть очков — большая разница. Они проиграли, мы выиграли — и уже три осталось. Боремся за первое место. Мысли только об этом», — сказал Соболев.

«Зенит» на зимнюю паузу ушел лидером чемпионата России с 41 очком. На втором месте ЦСКА (37 очков), на третьем — «Спартак» (35 очков).

(Севастиан Терлецкий, Константин Колмаков)