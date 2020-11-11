Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем последнем разговоре со своей матерью. О смерти матери футболиста стало известно 1 августа 2020 года.

— Помните последний разговор с мамой? — вопрос Соболеву.

— Это было, когда не вызвали меня в сборную, — приводит Sport24 слова Соболева. — Она позвонила: «Ничего страшного, не переживай. Все наладится. Я сейчас в магазине, куплю еду в горы, и мы пошли». Это был наш последний разговор.

— Она ведь постоянно ходила в походы.

— Да. Каждый месяц на 2-3 дня могла уйти. Ей в горах нравилось. Все время звала нас с папой. Но мы не любители походов, палаток. В последний раз перед походом на гору Белуху она с кем-то познакомилась, получилась туристическая группа, в которой были и профессионалы. Они прямо полноценное восхождение делали, поднимались с тросами. А мама с подругами и детьми должна была остаться внизу на 2-3 дня. Она же любитель, просто ходила в хорошие, красивые места, смотрела на природу. И вот когда та группа пришла, все и произошло.

— Я слышал, у вашей мамы и до этого были проблемы. Но явных проблем с сердцем не находили.

— Да, были признаки. Она в обморок падала, но сначала никто не мог ничего найти. Потом вроде обнаружили причину. Сказали, что надо постоянно проверяться. Но она не делала этого, видимо. При этом мама никому не говорила о своем состоянии. Как ни спросишь, «все хорошо». Если бы я как-то смог уговорить ее поехать в Москву на обследование, вероятно, это можно было предотвратить. Но она же говорила, что все хорошо...