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Соболев назван лучшим игроком победного для «Спартака» товарищеского турнира

22:20
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев признан лучшим игроком прошедшего розыгрыша Кубка Матч Премьер.

В трех матчах 24-летний форвард забил три мяча, по разу отличившись в каждой встрече.

«Спартак» стал победителем турнира, выиграв все три матча с крупным счетом. Успех стал для клуба третьим в рамках Кубка.

Второе место по итогам занял «Сочи», третье — «Рубин», «Химки» заняли последнее четвертое место.

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Иван Шитик все материалы автора

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