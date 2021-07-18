Соболев назван лучшим игроком победного для «Спартака» товарищеского турнира

Нападающий «Спартака» Александр Соболев признан лучшим игроком прошедшего розыгрыша Кубка Матч Премьер.

В трех матчах 24-летний форвард забил три мяча, по разу отличившись в каждой встрече.

«Спартак» стал победителем турнира, выиграв все три матча с крупным счетом. Успех стал для клуба третьим в рамках Кубка.

Второе место по итогам занял «Сочи», третье — «Рубин», «Химки» заняли последнее четвертое место.