Источник сообщил о возможном назначении Черчесова главным тренером ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить ЦСКА, сообщает 18 июля Eurostavka. Инициатором приглашения специалиста является председатель совета директоров Максим Орешкин.

При этом вероятность назначения Черчесова в ЦСКА на текущий момент оценивается как низкая: большинство других членов совета директоров клуба, включая Евгения Гинера, против появления экс-тренера сборной России в ЦСКА.

Переговоров между ЦСКА и Черчесовым, как таковых, пока нет: началось лишь небольшое движение и встречи «по линии Орешкина», сказал один из источников. 57-летний тренер вместе со сборной России не вышел из группы на Евро-2020. Под его руководством команда вышла в 1/4 финала чемпионата мира.