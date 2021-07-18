Источник сообщил о возможном назначении Черчесова главным тренером ЦСКА
22:32
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить ЦСКА, сообщает 18 июля Eurostavka. Инициатором приглашения специалиста является председатель совета директоров Максим Орешкин.
При этом вероятность назначения Черчесова в ЦСКА на текущий момент оценивается как низкая: большинство других членов совета директоров клуба, включая Евгения Гинера, против появления экс-тренера сборной России в ЦСКА.
Переговоров между ЦСКА и Черчесовым, как таковых, пока нет: началось лишь небольшое движение и встречи «по линии Орешкина», сказал один из источников. 57-летний тренер вместе со сборной России не вышел из группы на Евро-2020. Под его руководством команда вышла в 1/4 финала чемпионата мира.
Читайте также
4
Зачет
vs
22
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю