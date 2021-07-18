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Источник сообщил о возможном назначении Черчесова главным тренером ЦСКА

22:32
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить ЦСКА, сообщает 18 июля Eurostavka. Инициатором приглашения специалиста является председатель совета директоров Максим Орешкин.

При этом вероятность назначения Черчесова в ЦСКА на текущий момент оценивается как низкая: большинство других членов совета директоров клуба, включая Евгения Гинера, против появления экс-тренера сборной России в ЦСКА.

Переговоров между ЦСКА и Черчесовым, как таковых, пока нет: началось лишь небольшое движение и встречи «по линии Орешкина», сказал один из источников. 57-летний тренер вместе со сборной России не вышел из группы на Евро-2020. Под его руководством команда вышла в 1/4 финала чемпионата мира.

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Евгений Петров все материалы автора

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