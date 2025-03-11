Радимов: «Я Вендела нисколько не обеляю, но, думаю, была провокация»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что хавбек сине-бело-голубых Вендел подвергся провокации в матче с «Факелом» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

«Жест Вендела абсолютно все видели, что тут скрывать, это наказуемо, и красная карточка тут адекватная. Другое дело, что человек пять лет здесь играет. Я единственную с ним дисциплинарную проблему помню, когда он опоздал на сбор на две или три недели.

Я думаю, что провокация, да. Я Вендела нисколько не обеляю, но надо разобраться, наверное, не наверное, а точно, из-за чего-то это произошло», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Вендел получил красную карточку на 74-й минуте игры за неприличный жест в адрес болельщиков воронежского клуба. В клубе из Санкт-Петербурга заявили, что в отношении бразильца имело место проявление расизма.

КДК РФС получил от «Зенита» заявление с просьбой отменить красную карточку полузащитника. Согласно регламенту, Венделу может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей.

Бразилец, комментируя эпизод, заявил, что «не сдержался и поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики с трибун».

27-летний хавбек отдал 11 голевых передач и забил 2 мяча в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах в этом сезоне. Его соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2028 года.

«Зенит» с 43 очками после 20 туров занимает второе место в таблице РПЛ, уступая «Краснодару» (43) по дополнительным показателям.