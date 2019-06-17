Смолов окончил аспирантуру в саратовском университете

Нападающий сборной России и "Локомотива" Федор Смолов окончил аспирантуру в СГУ имени Н.Г. Чернышевского. Об этом сообщают его болельщики в Инстаграме.

29-летний россиянин защитил выпускную квалификационную работу (ВКР) на кафедре социальной информатики социологического факультета СГУ. Тема ВКР: "Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект".

На сайте университета можно найти информацию о научных публикациях Смолова. В 2018-м спортсмен участвовал в пяти конференциях. Отметим, что Смолов является уроженцем Саратова.