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Смольников хочет помочь «Краснодару» стать чемпионом

16:45
Игорь Смольников. Фото Сборная России.
Игорь Смольников. Фото Сборная России.
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Защитник «Краснодара» Игорь Смольников сказал, что надеется завоевать чемпионский титул с командой.

«Клуб движется вперед, идет в верном направлении, — цитирует Смольникова официальный сайт клуба. — Моя задача — помочь «Краснодару» добиться самых высоких результатов. Сделать все возможное, чтобы мы стали чемпионами.

Я сыграл много больших матчей в Санкт-Петербурге. И в РПЛ, и в еврокубках, и в Суперкубке России. Это большой опыт, он всегда со мной. Постараюсь помочь молодым ребятам в «Краснодаре», передам свои знания".

32-летний Игорь Смольников пополнил состав «Краснодара» на правах свободного агента.

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=137170

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