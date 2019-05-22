СМИ: полузащитник "Зволле" Намли может стать игроком "Краснодара"

Датский полузащитник "Зволле" Юнес Намли, возможно, перейдет в "Краснодар", сообщают голландские СМИ.

Как информирует Voetbal International, ссылаясь на его агента, футболист в настоящий момент находится в России.

- Мы ведем переговоры с несколькими клубами, - заявил агент игрока Рене Канхай. - Для Юнеса это будет отличный вариант. "Краснодар" - действительно большой клуб. Сейчас они третьи в российской лиге. Это означает, что в следующем году они будут играть в Лиге чемпионов. Это был бы хороший уровень для Юнеса, чтобы показать себя. Но для начала нужно, чтобы его все устроило.

Источник указывает, что ранее футболистом ранее выступали "Аякс" и "Фейеноорд". 24-летний полузащитник в текущем сезоне провел 36 матчей за "Зволле", забил четыре мяча и сделал девять голевых передач.

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