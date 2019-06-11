СМИ: Полузащитник "Динамо" Соу тренируется в составе "Ланса"

Полузащитник Самба Соу, принадлежащий московскому "Динамо", тренируется с "Лансом". Об этом сообщает lensois.com.

Контракт футболиста с "Динамо" истекает 30 июня 2019 года. Если соглашение не будет продлено, футболист станет свободным агентом. 30-летний полузащитник в прошлом сезоне провел 18 матчей за "Динамо" и сделал одну голевую передачу.

"Ланс" выступает во втором французском дивизионе. В прошлом сезоне команда заняла пятая место, а в финале плей-офф за выход в лигу 1 проиграла "Дижону" (1:1, 1:3).

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