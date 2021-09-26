Веретенников — о поражении «Рубина» от «Динамо»: «Не сказал бы, что у нас какой-то спад»
Тренер «Рубина» Олег Веретенников подвел итоги матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:2).
— Сложно комментировать, потому что не получилась игра цельного отрезка. Эпизодами играли неплохо, эпизодами не очень хорошо. Допустили две ошибки, пропустили два мяча. Первый гол — легко дали подать с фланга, не успели перестроиться и накрыть Фомина. Второй гол со стандарта. Второй тайм играли еще лучше, были подходы и хорошие дальние удар, даже гол почти был. К сожалению, его не засчитали, но ВАР подтвердил, что мяч в воздухе пересек линию ворот.
Не сказал бы, что у нас какой-то спад. Чередуются победы с поражениями. Такое бывает. Не все получается, поэтому и такой результат, — заявил тренер.
Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий не мог присутствовать на скамейке команды из-за дисквалификации.
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