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Веретенников — о поражении «Рубина» от «Динамо»: «Не сказал бы, что у нас какой-то спад»

16:21
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Тренер «Рубина» Олег Веретенников подвел итоги матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:2).

— Сложно комментировать, потому что не получилась игра цельного отрезка. Эпизодами играли неплохо, эпизодами не очень хорошо. Допустили две ошибки, пропустили два мяча. Первый гол — легко дали подать с фланга, не успели перестроиться и накрыть Фомина. Второй гол со стандарта. Второй тайм играли еще лучше, были подходы и хорошие дальние удар, даже гол почти был. К сожалению, его не засчитали, но ВАР подтвердил, что мяч в воздухе пересек линию ворот.

Не сказал бы, что у нас какой-то спад. Чередуются победы с поражениями. Такое бывает. Не все получается, поэтому и такой результат, — заявил тренер.

Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий не мог присутствовать на скамейке команды из-за дисквалификации.

Динамо — Рубин

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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