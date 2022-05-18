Слуцкий считает странным назначение Иванова на матч «Рубина» с «Уфой»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча заключительного 30-го тура против «Уфы».

— Боязно ли вам перед последним матчем сезона?

— А какой смысл? Голова боится, а руки делают. Здесь такая ситуация, что мы не имеем права отдаваться каким-то эмоциям.

— Судьей матча будет Иванов, с которым у вас конфликтная история отношений. Как относитесь к такому назначению?

— Не знаю. Мне очень странно это. Это не наше право... Мне кажется, это странное назначение на такой сверхключевой поединок сезона.

Матч «Рубин» — «Уфа» пройдет 21 мая и начнется в 17:00 мск. В случае победы уфимской команды казанцы вылетят напрямую в ФНЛ.