Головин прокомментировал решение Фернандеса приостановить карьеру

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал новость о том, что защитник ЦСКА Марио Фернандес приостановил карьеру.

«Он взрослый человек, поэтому сложно как-то комментировать его решение. Значит ему так будет лучше, ему виднее. Каким запомнился Марио в ЦСКА? Отличным человеком и большим профессионалом», — рассказал Головин «СЭ».

Сегодня 31-летний россиянин объявил о приостановлении карьеры. Фернандес после заключительного матча сезона против «Ростова» отправится в Бразилию.

В нынешнем сезоне защитник забил два мяча в 29 матчах за ЦСКА во всех турнирах.