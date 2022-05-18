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Сегодня, 21:19

Головин прокомментировал решение Фернандеса приостановить карьеру

Читать «СЭ» в
Александр Головин и Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал новость о том, что защитник ЦСКА Марио Фернандес приостановил карьеру.

«Он взрослый человек, поэтому сложно как-то комментировать его решение. Значит ему так будет лучше, ему виднее. Каким запомнился Марио в ЦСКА? Отличным человеком и большим профессионалом», — рассказал Головин «СЭ».

Сегодня 31-летний россиянин объявил о приостановлении карьеры. Фернандес после заключительного матча сезона против «Ростова» отправится в Бразилию.

В нынешнем сезоне защитник забил два мяча в 29 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Александр Головин
Марио Фернандес
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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