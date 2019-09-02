Слуцкий пожелал удачи Караваеву

— Удачи, Кара! — написал Слуцкий в своем Instagram.

Караваев — воспитанник ЦСКА, провел за основной состав армейцев два матча. Сезон-2014/15 отыграл на правах аренды в чешской «Дукле», следующую кампанию — в «Яблонце».



В 2016-м перешел в пражскую «Спарту», где отыграл 44 матча, забил 4 мяча и отдал 10 результативных передач, а также был признан лучшим игроком сезона.



31 января 2018-го присоединился к голландскому «Витессу». Караваев сыграл за клуб из Голландии 65 матчей, забил два мяча и сделал 9 результативных передач.

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