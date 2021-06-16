Слуцкий: «Думаю, что на 95 процентов «Рубин» уже точно укомплектован»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

«Естественно, работа ведется всегда. Но я думаю, что на 95 процентов мы уже точно укомплектованы. И скорее всего мы будем реагировать, если кто-то из игроков будет покидать нашу команду. Усилить тот состав, который есть, российскими игроками очень тяжело, потому что они на рынке и редки, и очень дорогие. У нас большой выбор иностранцев и даже придется делать выбор в чью-то пользу, поэтому вряд ли какой-то еще дополнительный иностранец нужен, когда и так стоит вопрос выбора из большего числа иностранцев, чем положено по регламенту», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

В летнее трансферное окно «Рубин» подписал полузащитника Сеада Хакшабановича и защитника Константина Нижегородова.