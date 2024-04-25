Слишкович о ничьей с ЦСКА: «0:0 — заслуженно, но остается ощущение, что «Спартак» был ближе к победе»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович подвел итоги матча 21-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

Игра между командами прошла в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

«Может, обе команды больше думали, как не проиграть матч, чем как выиграть. По моему ощущению, «Спартак» создал больше опасных моментов, чем ЦСКА. Только в первые 5 минут матча ЦСКА контролировал игру. Что сказать? Дерби — это дерби. В таких матчах часто всего один эпизод может решить игру. 0:0 — заслуженно, но остается ощущение, что «Спартак» был ближе к победе», — сказал Слишкович.

После 25 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. ЦСКА располагается на 7-й строчке (38).

28 апреля красно-белые проведут домашнюю встречу с «Локомотивом», а армейцы в тот же день сыграют в гостях против «Балтики».