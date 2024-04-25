«Матч Премьер» уместил видеообзор дерби ЦСКА — «Спартак» в 9 секунд

«Матч Премьер» в шутку выложил в соцсетях обзор матча ЦСКА — «Спартак» (0:0) в 21-м туре РПЛ длительностью 9 секунд.

В видео попали начало матча и финальный свисток.

Очная встреча между командами завершилась без забитых мячей впервые с 2003 года. На двоих ЦСКА и «Спартак» нанесли 5 ударов в створ.

«Спартак» (39 очков) занимает шестое место в РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым в турнирной таблице.

В следующем матче «Спартак» дома примет «Локомотив» в матче 26-го тура РПЛ. ЦСКА на выезде сыграет с «Балтикой». Обе игры пройдут в воскресенье, 28 апреля.