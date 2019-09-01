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«Славия» пожелала Кралу удачи в «Спартаке»

14:23

«Славия» в своем Twitter пожелала удачи бывшему полузащитнику команды Алексу Кралу, перешедшему в «Спартак».

— Удачи, Алекс!, — говорится в сообщении.

21-летний игрок провел за «Славию» в текущем сезоне 8 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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