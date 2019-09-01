«Славия» пожелала Кралу удачи в «Спартаке»
14:23
«Славия» в своем Twitter пожелала удачи бывшему полузащитнику команды Алексу Кралу, перешедшему в «Спартак».
?? @alexkralcz odch?z? do @fcsm_official! Hodn? ?t?st?, Alexi!— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) September 1, 2019
V?CE ?? https://t.co/MYppAF1Fq1 pic.twitter.com/rwh15Y2kE2
— Удачи, Алекс!, — говорится в сообщении.
21-летний игрок провел за «Славию» в текущем сезоне 8 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
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