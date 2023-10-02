Скончался бывший защитник ЦСКА Николай Булгаков
Умер бывший защитник ЦСКА Николай Булгаков, сообщает пресс-служба армейцев.
Булгаков скончался в воскресенье, 1 октября в возрасте 63 лет. Причина смерти не уточняется.
Помимо ЦСКА, Булгаков выступал за «Алгу», «Искру», «Крылья Советов», «Балтику», и «Кристалл». После завершения карьеры футболиста он тренировал «Кристалл» и «Оазис».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1
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