Скончался бывший защитник ЦСКА Николай Булгаков

Умер бывший защитник ЦСКА Николай Булгаков, сообщает пресс-служба армейцев.

Булгаков скончался в воскресенье, 1 октября в возрасте 63 лет. Причина смерти не уточняется.

Помимо ЦСКА, Булгаков выступал за «Алгу», «Искру», «Крылья Советов», «Балтику», и «Кристалл». После завершения карьеры футболиста он тренировал «Кристалл» и «Оазис».