Силкин: «Кокорин — талантливый футболист, но что он сделал для того, чтобы считаться легендой «Динамо»?

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал слова форварда «Ариса» Александра Кокорина о легендах московского клуба.

«Александр — талантливый футболист, конечно, но что он сделал для того, чтобы считаться легендой «Динамо»? Да, на определенном этапе он ярко играл, при мне он вытеснил Федора Смолова из основного состава. Тогда он хотел, рвал и метал. Поэтому я его и ставил. Мне сложно сказать, почему болельщики «Динамо» не считает его своим любимцем. Более того, лично я не считаю Вальбуэна и Уилкшира легендами «Динамо». Что при них выиграла команда?» — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

Ранее Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что забил за бело-голубых 50 голов в 203 матчах, но при этом легендами московского клуба считают Матье Вальбуэна и Люка Уилкшира, которые не имеют подобных показателей.