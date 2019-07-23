"Ахмат" в своем официальном Twitter объявил о продлении контракта с полузащитником Антоном Швецом. Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до конца 2023 года.
Напомним, что предыдущий договор с игроком истекал летом 2021 года. Летом в СМИ сообщалось, что игрок мог продолжить карьеру в другом клубе РПЛ.
В текущем сезоне россиянин провел два матча в чемпионате России и не отметился результативными действиями. За "Ахмат" он выступает с 2017 года.
Полузащитник Антон Швец продлил контракт с «Ахматом» до конца сезона 2023 года. Действующий контракт игрока истекал летом 2021 года. Таким образом, клуб и футболист пришли к соглашению о продлении договора ещё на два года. pic.twitter.com/4PoB5deCkW— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 23, 2019
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