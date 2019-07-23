Швец продлил контракт с "Ахматом"

"Ахмат" в своем официальном Twitter объявил о продлении контракта с полузащитником Антоном Швецом. Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до конца 2023 года.

Напомним, что предыдущий договор с игроком истекал летом 2021 года. Летом в СМИ сообщалось, что игрок мог продолжить карьеру в другом клубе РПЛ.

В текущем сезоне россиянин провел два матча в чемпионате России и не отметился результативными действиями. За "Ахмат" он выступает с 2017 года.