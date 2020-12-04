Шварц: «У «Динамо» нет проблем с характером»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» заявил, что у бело-голубых нет проблем с характером, несмотря на поражение от «Ростова» (1:4) в прошлом туре.

— Если брать игру с «Ростовом», то мы проигрывали. Но ситуация полностью не поменялась. Не вижу проблемы в характере и менталитете. С «Тамбовом» мы пропустили ответный гол, но это не было проблемой.

(Наталья Юрина)