Шварц: «У «Динамо» нет проблем с характером»
14:44
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» заявил, что у бело-голубых нет проблем с характером, несмотря на поражение от «Ростова» (1:4) в прошлом туре.
— Если брать игру с «Ростовом», то мы проигрывали. Но ситуация полностью не поменялась. Не вижу проблемы в характере и менталитете. С «Тамбовом» мы пропустили ответный гол, но это не было проблемой.
(Наталья Юрина)
Следующий матч
16:30 06/12/2020
+2 =5 -3 (11 - 13)
6.44
6.20
6.03
5.72
5.72
5.72
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
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