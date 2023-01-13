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Сегодня, 11:10

Шунин назвал ЧМ-2022 самым запоминающимся событием года

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин в разговоре с «СЭ» назвал самое запоминающееся событие 2022 года.

«Чемпионат мира! Турнир получился очень интересным, особенно финал. Я переживал за Месси, которого очень много критиковали, как и Роналду. А сейчас Лео все обожают и любят. Он в очередной раз доказал свой уровень и статус, завоевал все трофеи, которые только можно!» — сказал Шунин «СЭ».

ЧМ-2022 прошел с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Победителем турнира стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Антон Шунин
Чемпионат мира по футболу 2022
ФК Динамо (Москва)
0
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