Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин назван лучшим игроком команды в ноябре по версии болельщиков. За него проголосовали 39 процентов опрошенных.

Вторым стал Себастьян Шиманьски (21 процент), Третье — Максимилиан Филипп (19 процентов).

Шунин в ноябре провел три матча за «Динамо», пропустив два мяча. Во встрече с «Рубином» он отыграл на ноль. Также он дебютировал в официальных встречах в составе сборной России — в игре отбора Евро-2020 против Сан-Марино (5:0).