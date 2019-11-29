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Шунин — лучший игрок «Динамо» в ноябре

12:43

Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин назван лучшим игроком команды в ноябре по версии болельщиков. За него проголосовали 39 процентов опрошенных.

Вторым стал Себастьян Шиманьски (21 процент), Третье — Максимилиан Филипп (19 процентов).

Шунин в ноябре провел три матча за «Динамо», пропустив два мяча. Во встрече с «Рубином» он отыграл на ноль. Также он дебютировал в официальных встречах в составе сборной России — в игре отбора Евро-2020 против Сан-Марино (5:0).

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=14903

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