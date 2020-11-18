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Шунин, Комличенко и Нойштедтер готовы сыграть со «Спартаком»

20:04
Антон Шунин. Фото ФК "Динамо"
Антон Шунин. Фото ФК "Динамо"
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Как стало известно «СЭ», игроки «Динамо» Антон Шунин, Роман Нойштедтер, Николай Комличенко и Вячеслав Грулев готовятся в общей группе к матчу 15-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком».

Все четверо пропустили последнюю встречу с «Локомотивом» из-за проблем со здоровьем: у голкипера было ОРВИ, а у полевых игроков различные повреждения. (Константин Алексеев)

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет в субботу, 21 ноября.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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