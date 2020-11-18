Шунин, Комличенко и Нойштедтер готовы сыграть со «Спартаком»
20:04
Как стало известно «СЭ», игроки «Динамо» Антон Шунин, Роман Нойштедтер, Николай Комличенко и Вячеслав Грулев готовятся в общей группе к матчу 15-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком».
Все четверо пропустили последнюю встречу с «Локомотивом» из-за проблем со здоровьем: у голкипера было ОРВИ, а у полевых игроков различные повреждения. (Константин Алексеев)
Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет в субботу, 21 ноября.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
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