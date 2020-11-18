Шунин, Комличенко и Нойштедтер готовы сыграть со «Спартаком»

Как стало известно «СЭ», игроки «Динамо» Антон Шунин, Роман Нойштедтер, Николай Комличенко и Вячеслав Грулев готовятся в общей группе к матчу 15-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком».

Все четверо пропустили последнюю встречу с «Локомотивом» из-за проблем со здоровьем: у голкипера было ОРВИ, а у полевых игроков различные повреждения. (Константин Алексеев)

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет в субботу, 21 ноября.