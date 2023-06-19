Широков раскритиковал селекцию ЦСКА

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о конкуренции в РПЛ с «Зенитом».

«Не считаю, что дело только в деньгах. В ЦСКА, который занял второе место, неплохой бюджет, и соперничество — вопрос менеджмента. Когда у вас отвечает за селекцию человек, который покупает футболиста за 14 миллионов и задается вопросом, сможет ли он адаптироваться, то вопросы есть. Кого из иностранцев мы можем назвать топовыми? Разве Медина лучше Облякова? Зделар и Мендес настолько сильно превосходят Мухина с Кучаевым? Я не вижу. Карраскаль поиграл, но в итоге «закис». Роша играет постоянно, но не вижу, что он сильнее Дивеева», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд стал чемпионом России. Петербургская команда набрала 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали завоевал ЦСКА (58 очков). Третье место занял «Спартак» (54 очка).