Шаронов представлен игрокам "Рубина"

"Рубин" провел первую тренировку после отпуска, информирует пресс-служба клуба.

Перед началом практического занятия генеральный директор клуба Рустем Сайманов представил игрокам исполняющего обязанности главного тренера Романа Шаронова.

На протяжении двух предыдущих сезонов он возглавлял тренерский штаб молодежной команды клуба.

Напомним, что Шаронов выступал за "Рубин" с 1999 по 2004 и с 2008 по 2014 год. За казанский клуб экс-футболист во всех турнирах провел 259 игр.

Ранее "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.