Шаронов дал обещание фанатам "Рубина"

Тренер "Рубина" Роман Шаронов обратился к болельщикам казанцев. Клуб устроил в столице Татарстана специальную встречу с фанатами.

– Я вам обещаю, что на футбольном поле не будет ни одного игрока, который будет равнодушен к тому, что происходит там, – заявил Шаронов. – Мы вам будем дарить эти эмоции, но для игроков, которые выходят на поле и отдают эмоции, нужна обратная связь. И таким образом мы будем идти всегда вперед.

После трех туров чемпионата России "Рубин" набрал 7 очков и занимает третье место в турнирной таблице.