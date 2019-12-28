Шапи пожелал удачи Игнатьеву в «Рубине»

Как уже сообщал «СЭ», нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев продолжит карьеру в «Рубине». Стороны уже договорились об условиях сделки, а игрок переедет в Казань в начале января.

— Удачи тебе, брат. Я буду скучать, — написал в Instagram нападающий «быков» Магомед-Шапи Сулейманов.

Ранее в СМИ сообщалось, что за 20-летнего Игнатьева казанцы заплатят порядка 7 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий провел 19 матчей за «быков» и забил 5 голов. Футболист является воспитанником «Краснодара». Всего за клуб он провел 54 игры во всех турнирах и отметился 17 забитыми мячами.