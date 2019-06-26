Шамиль Газизов: "Я однозначно за вариант с 18 клубами в РПЛ"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов признался, что поддерживает расширение количества участников РПЛ. По его мнениню, в турнире должно участвовать 18 клубов.

– Есть множество нюансов в данном вопросе и доводов – как за расширение РПЛ, так и против, – цитируют "Известия" Газизова. – Я однозначно за вариант с 18 клубами. Нам нужно больше играть, чтобы загружать свои стадионы, а футболистам нужно больше соревновательной практики. Никакая тренировка или контрольный матч не заменят официальной игры. Для меня это окончательно стало понятно в прошедшем сезоне, когда "Уфа" впервые в истории играла в еврокубках и провела большее количество встреч.

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