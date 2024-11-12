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Сегодня, 12:20

Шалимов считает, что «Спартак» выиграл у «Акрона» достаточно легко

Камила Абдурахманова
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Российский тренер Игорь Шалимов оценил матч «Спартак» — «Акрон» (4:0).

«У «Спартака» из-за дисквалификации не играл Литвинов, которого заменил Дуарте, а в центре Пруцеву Станкович предпочел Мартинса. В остальном по расстановке стабильно. Надеюсь, что Угальде, если от него хотят результативных действий, на фланг не вернется. «Спартак» выиграл достаточно легко, но играла команда хорошо, победа заслуженная, сопернику не дали ничего создать. Что касается игры «Акрона» в атаке, то, конечно, Дзюбе тут стоит посочувствовать. В него были передачи, и пару раз он сбросил, но в целом такие матчи ему, возможно, и играть не стоит — потому что шансов нет на хороший исход, а разочарование сильное», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

После первого круга «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 28-ю очками, тольяттинцы находятся на 9-м месте (16 баллов).

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Деян Станкович
Игорь Шалимов
Руслан Литвинов
Данил Пруцев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
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