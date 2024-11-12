Шалимов считает, что «Спартак» выиграл у «Акрона» достаточно легко

Российский тренер Игорь Шалимов оценил матч «Спартак» — «Акрон» (4:0).

«У «Спартака» из-за дисквалификации не играл Литвинов, которого заменил Дуарте, а в центре Пруцеву Станкович предпочел Мартинса. В остальном по расстановке стабильно. Надеюсь, что Угальде, если от него хотят результативных действий, на фланг не вернется. «Спартак» выиграл достаточно легко, но играла команда хорошо, победа заслуженная, сопернику не дали ничего создать. Что касается игры «Акрона» в атаке, то, конечно, Дзюбе тут стоит посочувствовать. В него были передачи, и пару раз он сбросил, но в целом такие матчи ему, возможно, и играть не стоит — потому что шансов нет на хороший исход, а разочарование сильное», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

После первого круга «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 28-ю очками, тольяттинцы находятся на 9-м месте (16 баллов).