"Шахтер" попрощался с ушедшим в "Зенит" Ракицким

"Шахтер" на официальном сайте попрощался с защитником Ярославом Ракицким. 29-летний игрок сборной Украины перешел в "Зенит", подписав контракт на 3,5 года.

"Ярослав является одним из самых известных воспитанников Академии "горняков". За первую команду он дебютировал в августе 2009 года и на протяжении 9 с половиной сезонов был важнейшим игроком обороны дончан. На его счету 326 матчей в оранжево-черной футболке и 14 забитых мячей. Вместе с клубом Ракицкий 7 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков и 6 Суперкубков страны. Он завоевал искреннюю любовь и уважение болельщиков и заслужил статус легенды клуба.



ФК "Шахтер" благодарит Ярослава Ракицкого за годы, проведенные в команде, за профессионализм, за яркую и страстную игру, за его "оранжево-черное" сердце.



Желаем Ярославу успехов в дальнейшей карьере!" – говорится в сообщении клуба.

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