Сегодня, 18 марта 31 год исполняется воспитаннику «Спартака», а ныне защитнику «Динамо» Сергею Паршивлюку.

Паршивлюк с 7 лет тренировался в школе «Спартака», выступал за основную команду с 2007 по 2016 год, с 2011 по 2012 год был капитаном красно-белых, трижды становился с командой серебряным призером чемпионата России (2007, 2009, 2011/12). С 2016 по 2017 год он играл за «Анжи». С 2017 по 2019 год защитник выступал за «Ростов», а с лета 2019 года стал игроком «Динамо».

В сезоне-2019/20 Паршивлюк провел за бело-голубых 17 матчей и отдал 1 результативную передачу.