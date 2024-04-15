Силкин считает, что сезон для «Динамо» закончен: «Шансов на чемпионство больше нет»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился с «СЭ» мнением о результатах бело-голубых во второй части сезона.

«До этого была 15-матчевая беспроигрышная серия, а теперь началась проигрышная. Любая серия рано или поздно заканчивается. Сезон для «Динамо» уже закончен, шансов на чемпионство больше нет. «Зенит» на голову сильнее», — сказал Силкин «СЭ».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 23 матчах.

(Константин Передерий)