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Сергей Семак: «Я не занимаюсь поисками главного тренера для «Зенита»

13:25
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию шведской прессы о возможном назначении на его место Янне Андерссона, который возглавляет сборную Швеции.

— Я не занимаюсь поисками главного тренера для «Зенита». Все вопросы к руководству. Мое соглашение действует до конца мая, никаких проблем нет. Я работаю и нахожусь на том месте, где должен на данном этапе. (Дмитрий Зимин)

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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