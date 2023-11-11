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Сегодня, 22:45

Семак оценил эпизод с голом «Краснодара»: «Пять человек могли сыграть более внимательно»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничьей в матче с «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

— Про первый гол уже сказали. Но в нем ключевую роль сыграл Алонсо, один из лучших пасующих игроков в лиге, именно он сделал передачу на Батчи. Разбирали ли вы конкретно, как противостоять ему, было ли акцентировано внимание на нем?

— Нет, Алонсо — игрок, который очень хорошо владеет передачей. Но не думаю, что это момент, который был определяющим в голевой атаке. Ничего страшного. Мяч прошел между линиями, скажем так, но у нас пять человек, которые могли сыграть более внимательно, никакого опасного момента могли не создать после этой передачи. Думаю, тут очень хороший пас был у Батчи. Наши игроки не вовремя сориентировались, не перестроились. Момент был не самым сложным.

— «Зенит» во многих играх заметно прибавляет во втором тайме. Если вспомнить большинство предыдущих игр, «Зенит» опережал соперника в классе. Можно представить себе, что игроки могли в чем-то надеяться победить на классе. Про «Краснодар» этого не скажешь. Возникает вопрос, это ваш план на игру потратить в первом тайме немного сил и при необходимости добавить во втором?

— Нет, если проанализировать и говорить о силах, то любой отсчет по движению и функциональному состоянию игроков, вы посмотрите и разницы между первым и вторым таймом нет. Сколько игроки пробегают, на какой скорости. Бывают какие-то матчи, но это минимальное их количество. Отчасти я уже ответил на этот вопрос, отчасти это зависит, потому что в первом тайме все свежие команды, которые очень хорошо двигаются и вовремя перемещаются. Значит пространства меньше, свободных зон меньше, в борьбе меньше уступают, потому что вовремя перестраиваются. Бывают матчи, которые открывают игру, если мы забиваем первыми, тогда он более открытый. Но много матчей, когда первый тайм и они очень закрыты до мяча, как в Калининграде. Тоже игра была очень сложной с минимумом моментов. Мы забили, «Балтика» немного раскрылась и в концовке один, второй, третий момент проявляются. Что касается сегодня, тоже самое опять. Забили, свободные зоны, игроки, которые вышли свежие, пользуются моментами, которые появляются. Это футбол, это объяснимо, — сказал Семак.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи».

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
1
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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Локомотив – Ахмат
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11.11 19:30
Зенит – Краснодар
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12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
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